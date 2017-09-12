На Закарпатті СБУ взяла на хабарі командира взводу патрульної поліції
На Закарпатті СБУ взяла на хабарі командира взводу патрульної поліції
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі командира одного із взводів Управління патрульної поліції у містах Ужгород та Мукачево.
Правоохоронці встановили, що капітан поліції для перевірки зупинив в обласному центрі автотранспорт. Без призначення жодних експертиз патрульний звинуватив водія в алкогольному сп’янінні та безпідставно вилучив водійські права і техпаспорт. За повернення документів поліцейський вимагав одинадцять тисяч гривень.
Гроші власник авто мав передати одному з інспекторів з безпеки дорожнього руху поліції. У разі відмови патрульний погрожував скласти на водія протокол про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
Співробітники спецслужби за сприяння керівництва Управління патрульної поліції затримали «посередника» під час отримання усієї суми хабара, обом підозрюваним оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-центру СБУ