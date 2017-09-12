На Закарпатті СБУ взяла на хабарі командира взводу патрульної поліції

На Закарпатті СБУ взяла на хабарі командира взводу патрульної поліції

05:00 12.09.2017
На Закарпатті СБУ взяла на хабарі командира взводу патрульної поліції

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі командира одного із взводів Управління патрульної поліції у містах Ужгород та Мукачево.

Правоохоронці встановили, що капітан поліції для перевірки зупинив в обласному центрі автотранспорт. Без призначення жодних експертиз патрульний звинуватив водія в алкогольному сп’янінні та безпідставно вилучив водійські права і техпаспорт. За повернення документів поліцейський вимагав одинадцять тисяч гривень.

Гроші власник авто мав передати одному з інспекторів з безпеки дорожнього руху поліції. У разі відмови патрульний погрожував скласти на водія протокол про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Співробітники спецслужби за сприяння керівництва Управління патрульної поліції затримали «посередника» під час отримання усієї суми хабара, обом підозрюваним оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-центру СБУ

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