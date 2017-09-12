У Києві патрульні біля ломбарду затримали двох квартирних крадіїв

До Оболонського управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про крадіжку особистих речей із її квартири на вулиці Героїв Дніпра.

Жінка повернулася додому та побачила відсутність золотих та срібних прикрас, ноутбука, планшета і грошей. На місці події слідчо-оперативна група з’ясувала, що до квартири невідомі потрапили шляхом підбору ключа.

Під час відпрацювання району оперативники побачили біля одного із ломбардів двох підозрілих осіб, які вийшли із автомобіля «Опель» і попрямували до закладу, тримаючи в руках речі.

При з’ясуванні, звідки планшет та ноутбук, молодики пояснити не змогли, проте потерпіла у подальшому впізнала їх. Також у чоловіків виявили інші речі, гроші та ювелірні вироби, які викликали у правоохоронців підозру.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України зловмисників затримали та доставили до Оболонського управління поліції. Це - місцеві мешканці, 1993 та 1988 років народження, один із яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбійні напади.

Слідчі районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до шести років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування стало відомо, що на рахунку затриманих ще один епізод спроби заволодіти чужим майном. Молодики намагалися обікрасти помешкання, але на заваді їм став власник, який у момент візиту непроханих гостей перебував вдома. Зловмисники втекли, а чоловік звернувся із заявою в поліцію.

Даний факт теж зареєстрований належним чином і відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

Зараз уся інформація ретельно перевіряється та проводяться слідчі дії. Також вирішується питання щодо обрання крадіям міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві