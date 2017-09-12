У Києві пильний громадянин самотужки затримав кишенькового злодія

Зловмисник спробував непомітно витягнути телефон із кишені киянина, але його дії не залишилися непомітними.

Правоохоронцям киянин розповів, що ішов вулицею Новопольовою і відчув, як хтось витягує із його кишені телефон. Коли обернувся, побачив невідомого чоловіка: той вихопив телефон та спробував втекти. Потерпілий самотужки затримав зловмисника та викликав поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце, вилучили телефон із відбитками пальців рук правопорушника, які направлені на експертизу.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час спілкування зі слідчим виявилося, що він громадянин іншої держави і вже мав судимість за вчинення майнових злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві