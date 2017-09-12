На Хмельниччині буян погрожував комунальникам пістолетом та рушницею

На Хмельниччині буян погрожував комунальникам пістолетом та рушницею

00:00 12.09.2017
На Хмельниччині буян погрожував комунальникам пістолетом та рушницею

Подія сталася у селі Косогірка Ярмолинецького району. Коли працівники місцевої філії «Хмельницькоблгазу» зайшли на подвір’я чоловіка, щоб перевірити лічильник, той сприйняв це агресивно і почав погрожувати їм спочатку пневматичним пістолетом, а потім мисливською рушницею. 

Працівники Ярмолинецької філії ПАТ «Хмельницькоблгаз» здійснювали контрольний огляд газових лічильників на господарствах. Коли зайшли на подвір’я до підозрюваного, до них із літньої кухні вийшов господар. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Представники облгазу вказали чоловікові на те, що у нього не запломбований лічильник. Це обурило господаря. Спочатку він словесно образив перевіряючих, а потім виніс з хати пневматичний пістолет і почав погрожувати розправою.

Реально побоюючись за своє життя, чоловіки вийшли з господарства, але зловмисник на цьому не зупинився. Він дістав ще й свою мисливську рушницю і направив на представників облгазу, продовжуючи свої погрози.

Потерпілі одразу ж повідомили про те, що сталося, до Ярмолинецького відділу поліції. Правоохоронці, які прибули на місце події, припинили злочинні дії правопорушника. А в будинку у нього виявили ще й коробку з набоями калібру 5,6 мм, які він зберігав незаконно.

Наразі чоловікові вже оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 129 «Погроза вбивством» та ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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