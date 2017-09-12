Поліція Миколаївщини розшукуює свідків ДТП, під час якої постраждала дитина

08 вересня в період часу з 17:00 до 18:00 на перехресті вулиці Дружби Народів та проспекту Соборності у м.Южноукраїнськ, водій мотоскутеру червоно-чорного кольору здійснив наїзд на 13-річну дівчинку підлітка, яка переходила проїжджу частину дороги на пішохідному переході.

Водій мототранспорту, не надавши допомоги дитині, з місця події зник.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітня потерпіла отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу, де лікарі надали їй першу невідкладну допомогу.



Прикмети розшукуваного: сиве волосся, борода з сивиною, сонцезахисні окуляри чорного кольору.



Слідчими Южноукраїнського відділення поліції Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та особа водія, винного у її скоєнні. Триває досудове слідство, призначено проведення відповідних експертиз.



Поліцейські встановлюють очевидців вказаної ДТП.



Шановні громадяни! Якщо ви стали свідками скоєння вказаного злочину, або володієте інформацією, яка може стати корисною у розслідуванні, зверніться до Южноукраїнського відділення поліції за адресою: м.Южноукраїнськ, вул.Спортивна, 3, або за телефонами (05136)2-54-00, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

