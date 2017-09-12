На Буковині літній батько перерізав горло власному синові

Поліцейські затримали вбивцю в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік своєї провини не визнає і запевняє, що сина не вбивав.

Працівники Сторожинецького відділу поліції встановили, що того вечора, у селищі міського типу Красноїльську двоє місцевих жителів (батько з сином) розпивали спиртні напої. Під час застілля між пенсіонером і його 41-річним сином виникла суперечка. Не довго думаючи, батько завдав синові удару ножем у шию та перерізав сонну артерію. Від значної втрати крові потерпілий помер на місці події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування, проводяться необхідні експертизи та вирішується питання обрання затриманому запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області