У Кам’янці-Подільському у підземному колекторі знайдено тіло людини
У Кам’янці-Подільському у підземному колекторі знайдено тіло людини
Згідно висновку судово-медичної експертизи встановлено, що чоловік помер внаслідок ураження струмом. Наразі поліцейські з’ясовують, що він робив у підземному колекторі.
По вулиці Устима Кармелюка поблизу Заводу точної механіки в підземному колекторі для обслуговування теплотраси було виявлено труп 47-річного місцевого жителя.
Ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Судово-медична експертиза показала, що чоловік помер від ураження струмом.
Наразі правоохоронці з’ясовують причини його перебування у підземному колекторі.
За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області