У Кам’янці-Подільському у підземному колекторі знайдено тіло людини

У Кам’янці-Подільському у підземному колекторі знайдено тіло людини

08:21 12.09.2017
У Кам’янці-Подільському у підземному колекторі знайдено тіло людини

Згідно висновку судово-медичної експертизи встановлено, що чоловік помер внаслідок ураження струмом. Наразі поліцейські з’ясовують, що він робив у підземному колекторі.

По вулиці Устима Кармелюка поблизу Заводу точної механіки в підземному колекторі для обслуговування теплотраси було виявлено труп 47-річного місцевого жителя.

Ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Судово-медична експертиза показала, що чоловік помер від ураження струмом.

Наразі правоохоронці з’ясовують причини його перебування у підземному колекторі.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте дії прикордонників, які допустили ”прорив” кордону М.Саакашвілі та його прибічниками?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.