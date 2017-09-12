У Черкасах дідусь знайшов у квартирі онука, тіло з ознаками насильницької смерті

До поліцейських Черкаського відділу зателефонував місцевий житель та повідомив, що в зачиненій квартирі свого 30-річного онука він виявив труп невідомого чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Проведеними заходами поліцейські встановили особу померлого, ним виявився 35-річний черкащанин, який близько року мешкав в даному помешканні разом із господарем квартири. Крім того, на ліжку неподалік трупа поліцейські виявили гранату Ф-1 без запалу. Також поліцейські з’ясували, що двері в квартиру були замкнені на ключ, ознак злому виявлено не було, а господар, за отриманою інформацією, вже декілька днів не повертався додому.

Розуміючи, що вказана особа може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення поліцейські розпочали його пошук. Чоловіка виявили на одній із вулиць міста. В розмові зі слідчим він зізнався у вчиненому та розповів, що в той день він, його 50-річний товариш та потерпілий вживали алкогольні напої. Потерпілий заснув, а коли прокинувся, то вчинив сварку, яка переросла в бійку, під час якої він з товаришем завдали потерпілому ножових поранень, від яких він помер.

Речові докази вилучено. Чоловіків взято під варту.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області