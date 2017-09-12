У Києві грабіжниця кілька разів вдарила ножем працівницю обмінного пункту

У Києві грабіжниця кілька разів вдарила ножем працівницю обмінного пункту

09:23 12.09.2017
У Києві грабіжниця кілька разів вдарила ножем працівницю обмінного пункту

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що серед білого дня невідома поранила ножем касира пункту обміну валют на проспекті Героїв Сталінграду.

За вказаною адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Як повідомив начальник Оболонського управління поліції Михайло Ніконов, правоохоронці опитали свідків, які передали їм жінку-нападницю. Зі слів чоловіків, зловмисниця напала у той момент, коли касир поверталася із магазину на робоче місце. Погрожуючи ножем, нападниця вимагала у 41-річної працівниці гроші, а коли та їй відмовила, кілька разів вдарила її ножем.

«Крики про допомогу почули перехожі, які відразу схопили зловмисницю. Інші викликали лікарів «швидкої», яка госпіталізувала потерпілу у стаціонар. Поки що нам відомо, що нападниця – 24-річна уродженка Сумської області, яка перебуває там у розшуку за раніше скоєний злочин. Зараз уся інформація ретельно перевіряється», - додав Михайло Ніконов.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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