У Муачеві автомобіль на пішохідному переході збив неповнолітню дівчину

Водій автомобіля марки «Volkswagen Golf» на пішохідному переході здійснив наїзд на неповнолітню. Дівчину з численними травмами госпіталізовано до обласної дитячої клінічної лікарні. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.



Близько 12:00, на лінію «102» надійшло повідомлення про ДТП, що трапилася по вул. Ужгородській у Мукачеві. Водій, рухаючись у напрямку центру Мукачева, не пропустив пішохода і здійснив наїзд на дівчину.



В результаті, 15-річну мукачівку з численними травмами доставили до лікарні. Слідчі встановили особу водія. За кермом перебував 38-річний мукачівець. Чоловік на місці аварії надав першу допомогу потерпілій та викликав швидку.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

