На Харківщині вибухнув мотоцикл, та загинув його кермувальник

На Харкiвщинi від вибуху мотоциклу загинув чоловiк.

Як встановили правоохоронцi о 18:30 в селищі Петрівське 40-річний водій мотоциклу не впорався iз керуванням, в результатi чого мотоцикл перекинувся та вибухнув.

Чоловiка було доставлено до лiкарнi iз термічними опіками усього тiла, однак врятувати його не вдалось.

За фактом події вiдкрито кримiнальне провадження за частиною 1 статтi 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області