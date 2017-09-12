На Харківщині вибухнув мотоцикл, та загинув його кермувальник

На Харківщині вибухнув мотоцикл, та загинув його кермувальник

20:30 12.09.2017
На Харківщині вибухнув мотоцикл, та загинув його кермувальник

На Харкiвщинi від вибуху мотоциклу загинув чоловiк.

Як встановили правоохоронцi о 18:30 в селищі Петрівське 40-річний водій мотоциклу не впорався iз керуванням, в результатi чого мотоцикл перекинувся та вибухнув.

Чоловiка було доставлено до лiкарнi iз термічними опіками усього тiла, однак врятувати його не вдалось.

За фактом події вiдкрито кримiнальне провадження за частиною 1 статтi 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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