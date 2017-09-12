Прокуратура домоглась реального покарання для винуватця смертельної ДТП

Прокуратура домоглась реального покарання для винуватця смертельної ДТП

10:42 12.09.2017
Прокуратура домоглась реального покарання для винуватця смертельної ДТП

Апеляційний суд Дніпропетровської області підтримав позицію прокуратури області та скасував вирок суду першої інстанції в частині призначення покарання 41-річному чоловікові за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Так, у вересні 2014 року вказаний громадянин, керуючи технічно справним автомобілем «ВАЗ-2106», у м. Тернівка допустив зіткнення з мопедом «ALFA LUX», який рухався у попутному з ним напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мопеда (15-річний хлопець) отримав несумісні з життям тілесні ушкодження.

Вироком Тернівського районного суду чоловіка визнано винним у скоєнні вказаного злочину, проте звільнено від відбування основного покарання з випробувальним строком на 3 роки. Прокуратура області не погодилась з вказаним рішенням суду та подала апеляційну скаргу.

Апеляційний суд Дніпропетровської області підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив зловмиснику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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