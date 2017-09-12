У Вінницькій області жінку затягнуло під електопотяг Київ-Одеса
У Вінницькій області жінку затягнуло під електопотяг Київ-Одеса
У с. Рахни Лісові Шаргородського району під колесами електропотягу загинула жінка. Тіло потерпілої виявили односельці та повідомили у поліцію.
Попередньо встановлено, що 46-річну потерпілу повітряною хвилею затягнуло під проїжджаючий повз електропотяг «Київ – Одеса».
Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 з позначкою «нещасний випадок».
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області