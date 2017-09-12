У Вінницькій області жінку затягнуло під електопотяг Київ-Одеса

У Вінницькій області жінку затягнуло під електопотяг Київ-Одеса

11:00 12.09.2017
У Вінницькій області жінку затягнуло під електопотяг Київ-Одеса

У с. Рахни Лісові Шаргородського району під колесами електропотягу загинула  жінка. Тіло потерпілої виявили односельці та повідомили у поліцію.

Попередньо встановлено, що 46-річну потерпілу повітряною хвилею затягнуло під проїжджаючий повз електропотяг «Київ – Одеса».

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 з позначкою «нещасний випадок».

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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