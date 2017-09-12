Патрульний поліції Дніпра у свій вихідний затримав підозрюваного у вбивстві

Ще 14 липня у Дніпрі сталося вбивство. Близько 3-ї години дня спецлінії 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що до нього прийшов його сусід у скривавленому одязі і повідомив, що його хотів убити рідний небіж. Після цього чоловік втратив свідомість.

Патрульні викликали швидку і одразу прибули на місце події. Проте, на жаль, потерпілий помер. На тілі у чоловіка були численні ножові поранення. Поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний його 18-річний племінник.