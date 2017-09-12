Патрульний поліції Дніпра у свій вихідний затримав підозрюваного у вбивстві
Патрульний поліції Дніпра у свій вихідний затримав підозрюваного у вбивстві
Ще 14 липня у Дніпрі сталося вбивство. Близько 3-ї години дня спецлінії 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що до нього прийшов його сусід у скривавленому одязі і повідомив, що його хотів убити рідний небіж. Після цього чоловік втратив свідомість.
Патрульні викликали швидку і одразу прибули на місце події. Проте, на жаль, потерпілий помер. На тілі у чоловіка були численні ножові поранення. Поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний його 18-річний племінник.
Підозрюваного оголосили у розшук. Орієнтування було передано усім підрозділам поліції. Напередодні один із патрульних, перебуваючи у свій вихідний день в селі Орлівщина Новомосковського району, помітив у центрі населеного пункту громадянина, схожого за прикметами на ймовірного вбивцю.
Поліцейський підійшов до чоловіка поспілкуватись аби з’ясувати хто він. Шляхом непрямих запитань інспектору вдалось підтвердити свої здогадки, що це та особа, яка розшукується за вбивство 14 липня. Патрульний затримав чоловіка, і передав слідчо-оперативній групі Новомосковського відділку поліції.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра