На Львівщині вислухав вирок суду неповнолітній винуватець смертельної ДТП

Завдяки узгодженим діям прокуратури області та Головного управління національної поліції у Львівській області доведено вину неповнолітнього, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду з летальним наслідком.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року 17-річний юнак керуючиавтомобілем «Mercedes-Benz» у стані алкогольного сп’яніння, не маючипосвідчення водія, перевищив дозволену швидкість та не впоравшись із керуванням в’їхав у фасад будинку по вулиці Волинській у м. Львові.

Внаслідокпригоди неповнолітня пасажирка від отриманих травм загинула, а ще один пасажир отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Зазначимо, що вперше цього року, вироком одного із районних судів міста Львова, неповнолітнього засуджено до реальної міри покарання – 3 років позбавлення волі.

Окрім цього, судом ухвалено стягнути з водія на користь батьків загиблої понад 200 тис грн моральної та матеріальної шкоди, а також задоволено позов прокурора про стягнення витрат понесених закладом охорони здоров’я на лікування потерпілого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області