На Полтавщині не встановлена поки фура на смерть збила людину на трасі

12-го вересня, близько 03:40 ранку, на автодорозі Київ – Харків у Хорольському районі було виявлено понівечене тіло невідомого чоловіка.

Виїздом на місце події працівники поліції з’ясували, що невстановлена вантажівка на 247-му кілометрі автомобільної дороги Київ – Харків скоїла наїзд на невідомого чоловіка.

Подія сталася у Хорольському районі, поблизу повороту на село Вербівка, у напрямку руху до м. Харків.



На місці дорожньо-транспортної пригоди виявлено понівечене тіло невідомого чоловіка. За попередньою інформацією, автомобілем, який здійснив смертельну ДТП та залишив місце автоаварії, може бути вантажівка марки «DАF-XF».



З метою встановлення транспортного засобу, що вчинив дорожньо-транспортну пригоду, та особи, яка ним керувала, поліція звертається до водіїв, які у період часу з 3:30 до 4-ї ранку проїжджали 247-й кілометр автодороги Київ – Харків.

Якщо ви стали свідками вказаної аварії, або маєте на відеореєстраторі зафіксовану аварію чи підозрілий автомобіль марки «DАF», прохання повідомити та надати всі відомості до чергової частини ГУНП за телефоном – 053-251-77-02, до слідчого управління – 066-342-55-52, 099-194-22-21, або на безкоштовний телефон «102».

Конфіденційність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

