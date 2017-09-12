Трагедія на Харківщині: у пологовому будинку жахливо загинула дитина

Інформація про подію надійшла до чергової частини Близнюківського відділення поліції о 04:10.Встановлено, що вночі 22-річна мати взяла до себе в ліжко свого новонародженого сина, щоб покормити його. Після чого разом з немовлям заснула.

Прокинувшись через 15 хвилин, вона помітила, що немовля не дихає, після чого відразу покликала на допомогу медсестру та лікаря. За попередніми даними, смерть маля настала внаслідок асфіксії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть».

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області