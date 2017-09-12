На Сумщині двох маленьких дітей безжально побили палицею

Шосткинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом побиття двох малолітніх дітей на подвір’ї одного з багатоквартирних будинків у м. Шостка. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Встановлено, що двоє малолітніх хлопчиків 7 і 8 років трусили на подвір’ї яблуню. З будинку вийшли двоє чоловіків, які нібито садили це дерево, та заборонили дітям збирати яблука. Як стверджує один із чоловіків, діти на зауваження не відреагували, і тоді він взяв палицю та почав лупцювати хлопчиків.

«На даний час встановлюються всі обставини події, зокрема проводяться допити потерпілих, свідків та чоловіка, який побив дітей. Також проведено відповідну експертизу щодо визначення ступеня нанесених ушкоджень, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення та визначено остаточну кваліфікацію дій чоловіка», – зазначає в. о. керівника Шосткинської місцевої прокуратури Павло Моісеєнко.

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області