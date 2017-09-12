У Києві постали перед судом члени потужного наркоугруповання

Слідчими прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 13 членів злочинної організації, які упродовж 2014 –2016 років масово збували наркотичні, психотропні речовини та сильнодіючі лікарські засоби у Києві та ще 4 регіонах України.

До складу злочинної групи, окрім 3 організаторів, входили кур’єри, оператори зв’язку та постачальник, який забезпечував діяльність нарколабораторії. Роль одного з наркокур'єрів в цій організації виконував співробітник столичної поліції.

Злочинне угрупування вирізнялося серйозною схемою конспірації та ієрархії. Транспортні засоби, якими користувалися члени ОЗГ, були обладнані прихованими сейфами та засобами GPS стеження. Збут наркотичних речовин здійснювався шляхом безконтактних «закладок» в обумовлених місцях.

Варто зазначити, що документування злочинної діяльності наркосиндикату тривало майже 6 місяців. За цей час було проведено більш ніж 70 негласних слідчих (розшукових) дій та оперативні закупки. У вересні минулого року за результатами масштабної спецоперації, в якій були задіяні 250 правоохоронців, члени злочинного угрупування були затримані.

Під час обшуку у них вилучили 14 одиниць вогнепальної зброї, 7 бойових гранат, близько півтори тисячі боєприпасів, грошові кошти у сумі близько 300 тис. гривень, а також наркотичні засоби, об’єм яких вираховувався у кілограмах та літрах (гашиш, метадон, амфітамін, ацетильваний опій і тисячі таблеток сильно діючих лікарських засобів). За цінами «чорного» ринку сума конфіскованих наркотиків становила майже 6 мільйонів гривень. Також установлено, що за період діяльності злочинної організації обіг грошових коштів на банк івських рахунках її учасників склав понад 90 млн грн.

Наразі обвинувальні акти щодо учасників злочинної групи за ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України скеровано до суду для розгляду по суті. Ухвалами судів на грошові кошти обвинувачених та їхнє майно (13 автомобілей, у тому числі преміум-класу) накладено арешт.

При цьому щодо трьох членів злочинної організації, які співпрацювали зі слідством та надали викривальні покази щодо організаторів наркосиндикату, судами вже затверджено угоди про визнання винуватості з визначенням реальної міри покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Крім того, в межах окремого кримінального провадження триває розслідування за фактами легалізації коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних речовин учасниками цього угрупування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва