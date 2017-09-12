У Сєвєродонецьку чоловік ледь не застрелив родича з ручки-пістолета

Напередодні о 21:40 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря ШМД про надання допомого чоловікові з вогнепальним пораненням лівого стегна.

В ході виїзду на місце події слідчо-оперативна група встановила, що приблизно о 21 годині 31-річний чоловік приїхав до брата своєї цивільної дружини у с. Павлоград м. Сєвєродонецька.

В результаті словесного конфлікту, який виник на підґрунті асоціального способу життя потерпілого, чоловік дістав саморобний пристрій для відстрілу малокаліберних патронів калібру 5,6 мм та здійснив один постріл в ногу потерпілого.



Даний факт внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження». Власник небезпечного пристрою добровільно видав «ручку-пістолет» та патрони до неї.

Вилучене спрямовано для проведення експертизи, після чого буде вирішено питання про реєстрацію кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

