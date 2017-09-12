На Луганщині у задимленому будинку рятувальники знайшли тіло людини
На Луганщині у задимленому будинку рятувальники знайшли тіло людини
О 16:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку за адресою: Біловодський р-н, с. Семикозівка, вул. Широка.
На момент прибуття чергового караулу 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області спостерігалось сильне задимлення жилого будинку. Провівши розвідку, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1965 р.н.
Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління.
Пожежу локалізовано о 16:22 та ліквідовано о 16:44.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області