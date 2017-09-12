На Луганщині у задимленому будинку рятувальники знайшли тіло людини

На Луганщині у задимленому будинку рятувальники знайшли тіло людини

18:00 12.09.2017
На Луганщині у задимленому будинку рятувальники знайшли тіло людини

О 16:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння  житлового будинку за адресою: Біловодський р-н, с. Семикозівка, вул. Широка.

На момент прибуття чергового караулу 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області спостерігалось сильне задимлення жилого будинку. Провівши розвідку, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1965 р.н.

Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління.

Пожежу локалізовано о 16:22 та ліквідовано о 16:44.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте дії прикордонників, які допустили ”прорив” кордону М.Саакашвілі та його прибічниками?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.