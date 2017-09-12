В Одесі рятувальники ДСНС дістали з-під трамваю поранену дівчину
В Одесі рятувальники ДСНС дістали з-під трамваю поранену дівчину
09:04 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за адресою м. Одеса вул. Пастера трамвайний вагон здійснюючи поворот з вул. Пастера на вул. Старопортофранківська скоїв наїзд на дівчину 1991 р.н.
За допомогою крану КП "Одесміськтранс" трамвайний вагон піднято.
Пожежно-рятувальним відділенням з-під трамвайного вагону дістали дівчину.
Постраждалу бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні, стан здоров'я вкрай важкий.
За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області