В Одесі рятувальники ДСНС дістали з-під трамваю поранену дівчину

В Одесі рятувальники ДСНС дістали з-під трамваю поранену дівчину

13:20 12.09.2017

09:04 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за адресою м. Одеса вул. Пастера трамвайний вагон здійснюючи поворот з вул. Пастера на вул. Старопортофранківська скоїв наїзд на дівчину 1991 р.н.

За допомогою крану КП "Одесміськтранс" трамвайний вагон піднято.

Пожежно-рятувальним відділенням з-під трамвайного вагону дістали дівчину.

Постраждалу бригадою швидкої медичної допомоги  госпіталізовано в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні, стан здоров'я вкрай важкий.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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