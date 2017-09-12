На Кіровоградщині у сільському ставку знайшли тіло людини

На Кіровоградщині у сільському ставку знайшли тіло людини

19:30 12.09.2017
На Кіровоградщині у сільському ставку знайшли тіло людини

О 17:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога по вилученню загиблого чоловіка з місцевого ставка у с. Піщаний Брід Добровеличківського району.

Рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Добровеличківки за допомогою рятувального спорядження вилучили тіло загиблого чоловіка 1963 р.н. з водойми.

Обставини та причина смерті встановлюються фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області

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