На Кіровоградщині у сільському ставку знайшли тіло людини
На Кіровоградщині у сільському ставку знайшли тіло людини
О 17:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога по вилученню загиблого чоловіка з місцевого ставка у с. Піщаний Брід Добровеличківського району.
Рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Добровеличківки за допомогою рятувального спорядження вилучили тіло загиблого чоловіка 1963 р.н. з водойми.
Обставини та причина смерті встановлюються фахівцями.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області