У Києві поліцейські оперативно розкрили різанину на Троєщині

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення лікаря про госпіталізацію у стаціонар 43-річного уродженця іншої держави, якого виявили із ножовим пораненням у живіт біля під’їзду будинку на вулиці Сабурова. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Як повідомив т.в.о. начальника Деснянського управління поліції Олександр Плєшков, напередодні чоловік разом зі знайомим у дворі розпивав спиртні напої. Між товаришами виникла суперечка на ґрунті фінансової заборгованості. У результаті один із них схопив ножа та вдарив ним опонента у живіт, після чого забрав барсетку потерпілого і втік.

«По гарячих слідах» ми встановили особу кривдника, на якого вказав потерпілий. Це - 41-річний іноземець, який більше року мешкає у столиці. У нього вилучили барсетку та розкладний ніж зі слідами бурого кольору, який направили на експертизу. Також за цим фактом розпочали кримінальне провадження, кваліфікувавши подію за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України», - додав Олександр Плєшков.

Зараз слідчі встановлюють усі обставини та перевіряють інформацію, яку надав потерпілий та свідки події, а також спілкуються із затриманим. Чоловікові може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві