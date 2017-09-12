На Львівщині чоловік загинув через те, що забув вдома ключі

На Львівщині чоловік загинув через те, що забув вдома ключі

17:00 12.09.2017
На Львівщині чоловік загинув через те, що забув вдома ключі

На Львівщині чоловік, перелізаючи з сусідського балкону на свій, впав з п’ятого поверху.

Внаслідок отриманих травм 56-річний мешканець міста Миколаїв помер на місці події.

В Миколаївське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста з балкону випав чоловік.

Правоохоронці попередньо встановили, що 56-річний місцевий мешканець близько 15:20 повернувся додому. Біля квартири чоловік виявив, що забув вдома ключі від квартири. Потрапити у власне помешкання він вирішив через сусідський балкон, проте не втримався, впав з п’ятого поверху та помер на місці.

Тіло загиблого скеровано не експертизу.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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