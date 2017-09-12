На Львівщині маленький велосипедист потрапив під колеса кросовера
На Львівщині маленький велосипедист потрапив під колеса кросовера
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 15:58 в селі Забужжя, Кам’янка-Бузького району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Тойота Рав 4», 54-річний іноземець, скоїв наїзд на малолітнього велосипедиста, 6-річного мешканця Кам’янка-Бузького району, який виїхав на проїжджу частину дороги.
Внаслідок автопригоди хлопчика госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забій мозку легкого ступеня, множинні садна голови та грудної клітки, рана чола».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області