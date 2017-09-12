На Львівщині маленький велосипедист потрапив під колеса кросовера

На Львівщині маленький велосипедист потрапив під колеса кросовера

16:42 12.09.2017
На Львівщині маленький велосипедист потрапив під колеса кросовера

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 15:58 в селі Забужжя, Кам’янка-Бузького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Тойота Рав 4», 54-річний іноземець, скоїв наїзд на малолітнього велосипедиста, 6-річного мешканця Кам’янка-Бузького району, який виїхав на проїжджу частину дороги.

Внаслідок автопригоди хлопчика госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забій мозку легкого ступеня, множинні садна голови та грудної клітки, рана чола».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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