На Львівщині автомобіль серйозно травмував 34-річного пішохода
На Львівщині автомобіль серйозно травмував 34-річного пішохода
Водій автомобіля «Альфа-Ромео», 29-річний житель Івано-Франківської області, скоїв наїзд на 34-річного мешканця Кам’янка-Бузького району.
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 13:45 на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Велике Колодно, Кам’янка-Бузького району.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Альфа-Ромео», 29-річний житель Івано-Франківської області, скоїв наїзд на пішохода, 34-річного мешканця Кам’янка-Бузького району.
Внаслідок автопригоди пішохода госпіталізовано з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом правого передпліччя, забійна рана голови».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області