У Львові скутерист серйозно травмував двох пішоходів та постраждав сам

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 18:05 на проспекті Чорновола у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, 20-річний львів’янин, керуючи скутером, скоїв наїзд на двох пішоходів, 20-річну львів’янку та 17-річного львів’янина, які переходили дорогу по пішохідному переході.

Внаслідок автопригоди в реанімаційне відділення госпіталізовано хлопця-пішохода з діагнозом: «відкритий перелом кісток лівої гомілки зі зміщенням, закритий перелом лівої ключиці, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні забої та садна тулуба, кінцівок».

Скутериста з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні садна лівого колінного і ліктевого суглобів» та дівчину-пішохода зі «струсом головного мозку, забоями та саднами лівої гомілки, лівого плеча і передпліччя, забійною раною нижньої губи» госпіталізовано в нейрохірургічне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області