У Нововолинську оперативно розкрито вбивство громадянина США, - прокуратура

У Нововолинську оперативно розкрито вбивство громадянина США, - прокуратура

14:00 12.09.2017
У Нововолинську оперативно розкрито вбивство громадянина США, - прокуратура

Завдяки скоординованим Нововолинським відділом Володимир-Волинської місцевої прокуратури зусиллям правоохоронців у шахтарському місті оперативно затримано 35-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вчиненні вбивства.

Увечері 11 вересня 2017 року на сходинковій площадці 9 поверху будинку на вулиці Луцькій у Нововолинську  було виявлено тіло 18-річного юнака з колото-різаною раною в області серця. З'ясувалося, що загиблий - громадянин Сполучених Штатів Америки. Тіло направлено на судово-медичне дослідження причин смерті.

З місця події вилучено сліди пальців рук та ніж зі слідами крові. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Невдовзі правоохоронці у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали громадянина, якого небезпідставно підозрюють у причетності до скоєння цього злочину. Тривають першочергові слідчі дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури у Волинській області

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