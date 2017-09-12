У Києві поліцейські вилучили бойову гранату у кривдника жінки

Оперативні співробітники розшукували нападника кілька тижнів. Ним виявився 26-річний мешканець Донецької області із кримінальним досвідом у вчиненні майнових злочинів.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Під час слідства правоохоронці встановили, що у липці цього року підозрюваний приїхав до столиці і привіз із собою гранату з метою продажу. У рамках операції «Зброя і вибухівка» небезпечний предмет розшукали оперативні співробітники за інформацією підозрюваного, а відтак на місце викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції та вибухотехнічну службу. Небезпечний предмет вилучили та направили на дослідження. За попереднім висновком фахівців, це бойова граната.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

За клопотанням слідчого підозрюваному обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Оперативники перевіряють інформацію про причетність фігуранта до вчинення інших правопорушень.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві