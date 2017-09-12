На Донеччині водій заснув за кермом, наслідки були печальні

По вулиці Донецькій водій автомобілю, не впоравшись з управлінням здійснив наїзд на перешкоду. У результаті постраждало 4 особи. Зі слів пасажирів правоохоронцям стало відомо, що водій заснув за кермом.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 9-години ранку.

Усі постраждалі негайно були госпіталізовані до лікарні м. Волноваха. Наразі їм надається медична допомога. Відомо, що 46-річний водій знаходиться у реанімації.

На місці події працює слідчо-оперативна група Волноваського відділу поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області