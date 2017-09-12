Львівські патрульні повідомили подробиці карколомної гонитви за п’яним водієм

Львівські патрульні повідомили подробиці карколомної гонитви за п’яним водієм

15:00 12.09.2017
Львівські патрульні повідомили подробиці карколомної гонитви за п’яним водієм

Близько другої години ночі патрульні побачили як автомобіль Opel Astra рухався смугою для маршрутних транспортних засобів.

В автомобілі також був несправний освітлювальний прилад. Під час спілкування у водія помітили ознаки алкогольного сп‘яніння. Чоловік заперечив, що вживав алкоголь. Коли його попросили пред‘явити документи – водій сів в автомобіль діставати їх, однак раптом продовжив рух.

Патрульні прийняли рішення наздогнати порушника. Він не реагував на вимоги поліцейських про зупинку, порушував правила дорожнього руху. Орієнтування передали іншим екіпажам. Порушник на швидкості більше 180 км/годину виїхав за межі Львова і вирушив трасою Київ-Чоп в напрямку села Липники.

Водій відірвався від переслідування. В один момент інспектори почули повідомлення від екіпажу патрульних, які допомагали слідчим оформляти ДТП з потерпілими в селі Липники, де водій не впорався з керуванням здійснив наїзд на перешкоду, а тоді влетів у приватний будинок внаслідок чого 3 потерпілих, про ще одна ДТП.

З‘ясувалося, що і водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням і влетів на те саме приватне подвір‘я. Автомобіль втікача пролетів у повітрі біля поліцейських та мешканців будинку і врізався в евакуатор, який приїхав забирати транспортний засіб з попередньої ДТП. Як сказали очевидці події, водій народився у сорочці, адже не отримав жодного ушкодження.

Від перевірки на стан сп‘яніння чоловік відмовився. Патрульні оформили на водія постанову про порушення правил дорожнього руху та три проколи: за керування у нетверезому стані, за скоєну ДТП та невиконання вимог про зупинку.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

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