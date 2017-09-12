На Київщині повідомлено про підозру водію, через якого загинула дитина

Установлено, що у серпні поточного року, водій, керуючи технічно-справним транспортним засобом, рухаючись по одній із вулиць м. Біла Церква грубо порушуючи правила дорожнього руху, проявив неуважність, не слідкував за дорожньою обстановкою, не вжив заходи до зупинки керованого ним автомобіля та здійснив наїзд на 4-річного хлопчика, що перетинав проїздну частину дороги на дитячому велосипеді.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина померла на місці пригоди.

За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області