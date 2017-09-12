У Києві невідомий чоловік під загрозою ножа пограбував кредитну установу

Поліція розшукує нападника на кредитну установу

Подія сталась у Солом’янському районі Києва. Чоловік із ножем зайшов до приміщення та під погрозою ножа забрав гроші та золоті прикраси.

На лінію 102 від працівниці кредитної установи надійшов виклик про напад.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та співробітники територіального управління поліції.

Правоохоронцям жінка повідомила, що близько 8-ї години до приміщення кредитної установи зайшов невідомий чоловік у медичній масці. Під погрозою ножа він забрав гроші та ювелірні вироби. Сума збитку встановлюється. Поліція оглянула місце події, опитала очевидців та вилучила речові докази, які направила на експертизу.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі строком до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

Мар’яна Брацюк