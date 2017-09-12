Двоє школярів на скутері постраждали під час ДТП на Житомирщині

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Дубрівка-Висока Піч поблизу с. Соболівки Романівського району. У результаті дотичного зіткнення іномарки з водієм скутера травми отримали він та його пасажир. Поліцією розпочато перевірку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Романівського відділення поліції.

За попередніми даними, близько 16:15 водій автомобіля «Citroen Berlingo», 28-річний житомирянин, не дотримався дистанції та не врахував дорожню обстановку, у результаті зачепив дзеркалом автівки водія скутера «Alfa», 15-річного жителя с. Жовтий Брід, який рухався попереду.

У результаті ДТП автомобіль з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Водій скутера та його пасажир, 15-річний житель району, впали на дорогу та отримали тілесні ушкодження. Водій іномарки не постраждав.

Хлопців було доставлено до місцевої лікарні, де діагностовано забої м’яких тканин та надано допомогу без госпіталізації.

Нині триває з’ясування обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області