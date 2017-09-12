Житель Вінниччини заявив, що вилучену в нього гранату виміняв на горілку

Житель Вінниччини заявив, що вилучену в нього гранату виміняв на горілку

23:30 12.09.2017
Житель Вінниччини заявив, що вилучену в нього гранату виміняв на горілку

12 вересня у жителя с. Великий Черняитн працівники поліції вилучили гранату Ф-1 та запал до неї. Боєприпас чоловік зберігав під диваном у кімнаті власного будинку.

В рамках проведення операції щодо протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухівки у раніше судимого за крадіжки місцевого жителя поліцейські вилучили гранату Ф-1 з запалом.

Як розповів начальник Калинівського відділу поліції Петро Скічко, до поліції надійшла оперативна інформація, що місцевий житель зберігає у себе дома вибухонебезпечні предмети. Про це чоловік неодноразово розповідав односельцям і хизувався перед ними гранатою. Аби перевірити цю інформацію, у помешканні підозрюваного провели санкціонований обшук. Під диваном у одній з кімнат будинку поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї.

Правопорушником виявився 50-річний місцевий житель. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. За його словами, гранату він обміняв на пляшку горілки у попутників, з якими їхав разом у потязі. Було це на початку року.

Походження боєприпасу та мету його зберігання з’ясують слідчі.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте дії прикордонників, які допустили ”прорив” кордону М.Саакашвілі та його прибічниками?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.