Житель Вінниччини заявив, що вилучену в нього гранату виміняв на горілку

12 вересня у жителя с. Великий Черняитн працівники поліції вилучили гранату Ф-1 та запал до неї. Боєприпас чоловік зберігав під диваном у кімнаті власного будинку.

В рамках проведення операції щодо протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухівки у раніше судимого за крадіжки місцевого жителя поліцейські вилучили гранату Ф-1 з запалом.

Як розповів начальник Калинівського відділу поліції Петро Скічко, до поліції надійшла оперативна інформація, що місцевий житель зберігає у себе дома вибухонебезпечні предмети. Про це чоловік неодноразово розповідав односельцям і хизувався перед ними гранатою. Аби перевірити цю інформацію, у помешканні підозрюваного провели санкціонований обшук. Під диваном у одній з кімнат будинку поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї.

Правопорушником виявився 50-річний місцевий житель. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. За його словами, гранату він обміняв на пляшку горілки у попутників, з якими їхав разом у потязі. Було це на початку року.

Походження боєприпасу та мету його зберігання з’ясують слідчі.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області