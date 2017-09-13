На Прикарпатті злодій викрав автомобіль та влетів на ньому у дерево

До Галицького відділення поліції звернувся 32-річний житель райцентру та повідомив про те, що невідома особа незаконно заволоділа його автомобілем марки «Опель Вектра», якого він залишив біля одного із магазинів у Галичі.

Отримавши повідомлення, правоохоронці негайно виїхали на місце події та проведеними розшуковими заходами, за «гарячими слідами», встановили та затримали особу зловмисника. Ним виявився 26-річний мешканець Рогатина.

Як з’ясувалося, потерпілий приїхав до магазину, щоб придбати будівельні матеріали та через власну необачність залишив автомобіль на декілька хвилин незамкненим, чим скористався злодій, котрий помітивши відчинене авто, а ще й ключі в замку запалювання сів і поїхав. Але втекти далеко на краденому не вдалося. Зловмисник не впорався з керуванням та в’їхав в дерево.

Підозрюваного правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області