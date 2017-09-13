На Прикарпатті злодій викрав автомобіль та влетів на ньому у дерево

На Прикарпатті злодій викрав автомобіль та влетів на ньому у дерево

02:00 13.09.2017
На Прикарпатті злодій викрав автомобіль та влетів на ньому у дерево

До Галицького відділення поліції звернувся 32-річний житель райцентру та повідомив про те, що невідома особа незаконно заволоділа його автомобілем марки «Опель Вектра», якого він залишив біля одного із магазинів у Галичі.

Отримавши повідомлення, правоохоронці негайно виїхали на місце події та проведеними розшуковими заходами, за «гарячими слідами», встановили та затримали особу зловмисника. Ним виявився 26-річний мешканець Рогатина.

Як з’ясувалося, потерпілий приїхав до магазину, щоб придбати будівельні матеріали та через власну необачність залишив автомобіль на декілька хвилин незамкненим, чим скористався злодій, котрий помітивши відчинене авто, а ще й ключі в замку запалювання сів і поїхав. Але втекти далеко на краденому не вдалося. Зловмисник не впорався з керуванням та в’їхав в дерево.

Підозрюваного правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте дії прикордонників, які допустили ”прорив” кордону М.Саакашвілі та його прибічниками?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.