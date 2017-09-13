У Львові молодка та неповнолітня жорстоко пограбували пенсіонерку

У Залізничний відділ поліції звернулася із заявою 53-річна львів’янка. Вона повідомила, що близько 15:45 дві невідомі жінки увірвалися у квартиру її 83-річної матері, яка мешкає на вулиці Петлюри, застосували фізичне насилля та заволоділи коштами пенсіонерки в сумі 5000 гривень.

Як з’ясували правоохоронці, до вчинення правопорушення причетні 22-річна жителька Київської області та її 15-річна родичка. Речові докази у них вилучені.

«Встановлено, що зловмисниці того ж дня вчинили крадіжку з квартири 72-річної львів’янки на вулиці Яворницького. У неї вони викрали сумочку, в якій знаходилися пенсійне посвідчення, ключі від квартири та особисті речі. В обох випадках жінки проникали в помешкання потерпілих, представившись працівницями водоканалу», - повідомив начальник Залізничного відділу поліції підполковник поліції Павло Гарасим.

Відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.187 (розбій) та ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зловмисниці затримані в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області