На Одещині бандити грабували людей під виглядом працівників спецслужб

На Одещині бандити грабували людей під виглядом працівників спецслужб

04:00 13.09.2017
На Одещині бандити грабували людей під виглядом працівників спецслужб

Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ затримали зловмисників, які займалися розбійними нападами на іноземців, під виглядом проведення слідчих дій «співробітниками спецслужби».

Правоохоронці встановили, що організатор угруповання, який перебуває у розшуку, з’явився до бізнесмена однієї з країн Південної Азії начебто для проведення СБУ обшуку та заволодів його автомобілем. Співробітники спецслужби задокументували три факти «віджиму» зловмисниками майна та грошей в іноземців.

Оперативники СБ України спільно з поліцією затримали організатора і двох спільників в Одесі та виявили у них викрадене авто.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили підроблену ухвалу суду, яку учасники угруповання «демонстрували» під час розбійних нападів, наносячи шкоду іміджу СБУ.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 187 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України. Організатору обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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