На Львівщині поліцейські затримали рецидивіста з наркотиками та гранатою

Під час оперативного відпрацювання працівники УПН поліції Львівщини по вулиці Миру у Червонограді викрили громадянина, котрий мав з собою гранату РГД-5, речовину, схожу на наркотичний засіб «субутекс» та нарковмісний медичний препарат.

Особу зловмисника встановлено – ним виявися 38-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимий за злочини, пов’язані зі зброєю та наркотиками.

Усе вилучене правоохоронці скерували на експертне дослідження, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області