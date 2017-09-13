У Краматорську прокуратура розслідує факт загибелі заводчанина

У Краматорську прокуратура розслідує факт загибелі заводчанина

06:00 13.09.2017
У Краматорську прокуратура розслідує факт загибелі заводчанина

На території  ковальсько-пресового цеху одного з промислових підприємств м. Краматорська загинув 30-річний електрогазозварювальник.

Встановлено, що чоловік, знаходячись у люльці для підйому робітників, виконував газорізальні роботи на металевій трубі, частина якої  після відрізання впала на люльку та перекинула її. 

В результаті падіння з висоти чоловік отримав травми, несумісні із життям.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин трагічної події.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Краматорська місцева прокуратура.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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