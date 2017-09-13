На Тернопльщині після ДТП один іх водіїв помер у кареті швидкої

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася близько 00:30 на Підволочищині. На автодорозі Тернопіль-Скалат-Густин-Борщів-Жванець, між селом Колодіївка та містом Скалат, зіткнулося два автомобілі. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група.



При попрередньому огляді стало відомо, що у ДТП не розминулися ВАЗ-2104 та Mercedes. За попередніми даними, один з транспортних засобів порушив правила дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу.

В результаті удару водій Жигулів помер в кареті швидкої допомоги. Іншого кермувальника також доправили до медзакладу з переломом лівого гомілкового суглобу.

На момент автопригоди в салоні ВАЗу перебувало ще двоє пасажирів. Їх з травмами госпіталізували до лікарні. Пасажир іномарки травм не отримав.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статтею 286 КК України. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області