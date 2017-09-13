На Львівщині під час ДТП розбився неповнолітній мотоцикліст
На Львівщині під час ДТП розбився неповнолітній мотоцикліст
Встановлено, що 16-річний мешканець Бродівського району за кермом мотоцикла «Musstang 250» виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на бордюр.
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 23:00 в селищі Підкамінь, Бродівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Musstang 250», 16-річний мешканець Бродівського району, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на бордюр.
Внаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано з діагнозом: «забій грудної клітки».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області