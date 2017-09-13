На Львівщині під час ДТП розбився неповнолітній мотоцикліст

На Львівщині під час ДТП розбився неповнолітній мотоцикліст

00:04 13.09.2017
На Львівщині під час ДТП розбився неповнолітній мотоцикліст

Встановлено, що 16-річний мешканець Бродівського району за кермом мотоцикла «Musstang 250» виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на бордюр.

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 23:00 в селищі Підкамінь, Бродівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Musstang 250», 16-річний мешканець Бродівського району, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на бордюр.

Внаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано з діагнозом: «забій грудної клітки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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