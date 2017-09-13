У Дніпрі затримали стрільця, який з травмату поранив трьох людей

Чоловік із хуліганських спонукань вчинив стрілянину поблизу супермаркету на пр. Богдана Хмельницького.

За показами очевидців та потерпілих чоловік йшов по вулиці, потім дістав пістолет та почав стріляти у різні боки. Після стрілянини втік.



В результаті пострілів один чоловік отримав поранення в живіт, другий був поранений в обличчя, а третій отримав лише синець.

Порушника затримали оперативники Шевченківського відділення поліції. Раніше судимий за крадіжки 37-річний місцевий мешканець своїх дій пояснити не може.



За даним фактом слідчими Шевченківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинення злочину порушнику загрожує від 3-х до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області