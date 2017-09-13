На Харківщині 68-річна жінка затримана за підозрою у вбивстві

На Харківщині 68-річна жінка затримана за підозрою у вбивстві

09:22 13.09.2017
На Харківщині 68-річна жінка затримана за підозрою у вбивстві

Жахливий іницдент стався у місті Куп’янську.

До поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його 68-річна мати в ході сварки після спільного розпиття спиртного нанесла його 73-річному батькові ножове поранення в область тулуба.

Постраждалого бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено до Куп'янської центральної міської лікарні, де під час надання медичної допомоги чоловік помер.

Правоохоронці Куп’янського відділу поліції встановили, що сварка між подружжям виникла на побутовому ґрунті.

З місця події правоохоронцями вилучені речові докази.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Жінці вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. У зв’язку зі станом здоров’я підозрюваної вона в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України не затримувалась.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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