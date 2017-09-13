У Миколаєві буян, що кидався на лікарів швидкої, виявився ще й грабіжником

Миколаївські патрульні затримали чоловіка, який погрожував лікарям швидкої допомоги.

На вулиці 4-а Поздовжня чоловік погрожує ножем лікарям швидкої допомоги. Такий виклик надійшов по спецлінії 102 приблизно опівдні. Прямуючи на місце події, екіпаж патрульних отримав орієнтування, що за цією ж адресою невідомий зірвав з 60-річної жінки ланцюжок та втік. Потерпіла надала детальний опис нападника.

За вказаною адресою інспектори виявили агресивного чоловіка, що нецензурно висловлювався в сторону лікарів швидкої та погрожував їм фізичною розправою. Патрульні звернули увагу на той факт, що чоловік схожий за прикметами на громадянина, який пограбував літню жінку.