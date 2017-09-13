У Миколаєві буян, що кидався на лікарів швидкої, виявився ще й грабіжником
У Миколаєві буян, що кидався на лікарів швидкої, виявився ще й грабіжником
Миколаївські патрульні затримали чоловіка, який погрожував лікарям швидкої допомоги.
На вулиці 4-а Поздовжня чоловік погрожує ножем лікарям швидкої допомоги. Такий виклик надійшов по спецлінії 102 приблизно опівдні. Прямуючи на місце події, екіпаж патрульних отримав орієнтування, що за цією ж адресою невідомий зірвав з 60-річної жінки ланцюжок та втік. Потерпіла надала детальний опис нападника.
За вказаною адресою інспектори виявили агресивного чоловіка, що нецензурно висловлювався в сторону лікарів швидкої та погрожував їм фізичною розправою. Патрульні звернули увагу на той факт, що чоловік схожий за прикметами на громадянина, який пограбував літню жінку.
Правоохоронці при затриманні чоловіка, вимушені були застосувати до нього фізичний вплив та кайданки.
Потерпіла підтвердила, що саме цей чоловік зірвав з неї ланцюжок. Згодом патрульні виявили коштовність. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Мати чоловіка надала слідчим ніж та предмет, схожий на револьвер, якими чоловік погрожував лікарям.
Екіпаж патрульної поліції супроводив карету швидкої із затриманим до лікарні.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області