На Черкащині затримано молодика, який безжально пограбував 91-річного дідуся

До працівників Уманського відділення поліції надійшло повідомлення про пограбування 91-річного пенсіонера.

Прибувши на місце події правоохоронці поспілкувались з потерпілим та з’ясували, що вночі в будинок потерпілого проник невідомий молодик та погрожуючи почав вимагати гроші. Пенсіонер відразу не зрозумів що відбувається, адже має проблеми зі слухом. Зловмисника, ще більше це розлютило, тому він почав душити дідуся та завдав йому декілька ударів.

Старенький витягнув із шафи свої збереження та віддав зловмиснику 2000 гривень. Грабіжнику цього було замало, тому він викрав ще й ветеранський піджак з нагрудними знаками.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали кривдника дідуся. Ним виявився 24-річний житель сусіднього села. Як з’ясувалося зловмисник тієї ночі випивав зі своїми друзями неподалік від помешкання потерпілого. Коли кошти на випивку закінчилися, вирішив навідався до дідуся. Награбовані кошти витратив на випивку, а піджак з медалями продати не встиг.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області