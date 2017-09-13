У Слов'янську поліцейські швидко відшукали маленького втікача з лікарні

Завдяки допомозі місцевої жительки, правоохоронці знайшли дитину "подорожуючою" околицею міста.

Оперативному черговому Слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення з Дитячої міської лікарні про зникнення 8-річного хлопчика, який знаходився в одному з відділень.

Прикмети дитини були передані всім нарядам, до пошуків підключились співробітники ювенальної превенції підрозділу. Обстеження околиць медичного закладу результату не принесло, тому правоохоронцями вирішено було розширити коло пошуків.

Приблизно за годину до поліції зателефонувала місцева мешканка й розповіла, що у приватному секторі на околиці міста знаходиться хлопчик молодшого шкільного віку без нагляду дорослих - його опис співпадав з прикметами розшукуваного.

За повідомленням була направлена ​​найближча слідчо-оперативна група, яка знайшла дитину на дорозі неподалік від зазначеного місця. Малолітній утікач був доставлений назад до лікарні, де перебував разом зі своїм молодшим братом.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області