На Волині нелюд пограбував, порізав та ледь не зґвалтував дитину

Завдяки скоординованим діям правоохоронців затримано підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого злочину 23-річного мешканця Ратнівського району.

Ратнівський відділ Ковельської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення ним розбою та замаху на зґвалтування малолітньої.

Удень 11 вересня 2017 року в рідному селі нетверезий молодик напав на 10-річну дівчинку - підбіг до неї ззаду, закрив рукою рот та, приставивши ножа до її шиї, потягнув у лісову посадку.

Погрожуючи розправою, зловмисник відібрав у дитини мобільний телефон вартістю 500 грн., спричинивши тілесні ушкодження у вигляді колотої рани шиї.

Опісля він примусив дівчинку роздягнутися і мав намір її зґвалтувати, проте не зробив цього, бо був помічений матір'ю дитини та втік з місця події.

Затриманому по гарячих слідах зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 187, ч. 3 ст. 15 – ч. 4 ст. 152 КК України).

Триває досудове розслідування.Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області