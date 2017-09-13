На Сумщині заарештовано чоловіка, який вбив людину за ляпас

Конотопською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно 46-річного жителя м. Конотоп, який у під’їзді власного будинку зарізав 30-річного раніше йому незнайомого чоловіка.

Як повідомив керівник Конотопської місцевої прокуратури Сергій Сегида, на даний час особі вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Подія сталась 7 вересня 2017 року близько 12 години. Повертаючись з роботи, підозрюваний побачив у під’їзді власного будинку двох невідомих йому чоловіків, які на сходах розпивали спиртні напої. Він зробив їм зауваження та порадив пошукати інше місце для застілля.

Через деякий час, перебуваючи в квартирі, чоловік почув голоси, які доносились з під’їзду. Зрозумівши, що непрошені гості так і не дослухались його порад, підозрюваний вийшов з квартири.

З собою чоловік прихопив ніж. На вказівку забиратися геть, підігріті алкоголем чоловіки відреагували лайкою, а один ударив чоловіка долонею руки по обличчю. У свою чергу підозрюваний умисно наніс своєму кривднику 2 удари лезом ножа в грудну клітину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до пятнадцяти років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області